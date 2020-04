Coronavirus, l’aggiornamento di Regione: a Como 51 nuovi positivi, a Sondrio 0 contagi nelle ultime 24 ore DIRETTA VIDEO

Nuovo appuntamento con l’andamento del contagio sul territorio lombardo. Il vicepresidente di Regione Fabrizio Sala farà un aggiornamento sulla situazione del coronavirus in una diretta Facebook alle ore 17.45.

Coronavirus, l’aggiornamento di Regione Lombardia

“I dati sono in linea con il trend degli ultimi giorni – ha esordito Fabrizio Sala – Abbiamo 680 persone in terapia intensiva, rispetto al 3 aprile che avevamo circa 1300 persone ricoverate. Un plauso ai lombardi, vuol dire che ci stiamo comportando bene. Scendiamo per la prima volta sotto gli 8mila ricoverati. Dati importanti che sono frutto del lavoro e dell’impegno dei sanitari ma anche dei cittadini che hanno avuto pazienza a rispettare le norme”.

I dati

Tamponi effettuati

17 aprile 243513 + 10839

18 aprile 255331 + 11818

19 aprile 264155 + 8824

20 aprile 270486 + 6331

21 aprile 277197 +6711

22 aprile 290699 + 13502

23 aprile 302715 + 12016

24 aprile 314298 +11583

25 aprile 326940 + 12642

26 aprile 337797 + 10857

27 aprile 342850 + 5053

Bollettino odierno

Ieri/oggi:

Contagi 72889/73479 + 590

Ricoveri non TI 8481/7525 – 956

Ricoveri TI 706/680 – 26

Decessi 13325/13449 + 124

Positivi i dati per la provincia di Como. Sono infatti 51 i nuovi positivi registrati sul territorio comasco, che portano il totale dall’inizio dell’emergenza a 3076. Estremamente positivo il dato della provincia di Sondrio che ha visto zero nuovi contagi nelle ultime 24 ore.

I casi per provincia /ieri/oggi:

BG 11113/11150 + 37

BS 12564/12599 + 35

CO 3025/3076 + 51

CR 5966/5971 + 5

LC 2177/2230 + 53

LO 2926/2936 + 10

MB 4477/4516 + 39

MI 18371/18559 + 188 di cui 79 a Mi città

MN 3105/3123 + 18

PV 4044/4129 + 85

SO 1132/1132 +0

VA 2467/2496 +29

In fase di verifica 1562