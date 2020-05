Coronavirus, la situazione nel Comasco: a Porlezza 7 nuovi casi e il totale sale a 59. Aumenti anche ad Appiano e Capiago

Drastica riduzione nell’aumento dei contagi nella giornata di ieri, 30 aprile 2020. Lo ha reso noto Regione Lombardia registrando un +37 tra i nuovi positivi in provincia di Como. Vediamo quindi come è cambiata negli ultimi giorni la situazione Comune per Comune.

Coronavirus, la situazione nel Comasco

A Cantù sono 235 i contagiati dall’inizio dell’emergenza di cui 40 decessi e 13 guariti. A Mariano Comense sono 101 i positivi di cui 17 deceduti e 25 guariti. A Erba invece i contagi sono 203, di cui 35 deceduti e 17 guariti. A Olgiate Comasco sono 28 le positività di cui 2 decessi e 3 guariti.

A Cermenate i positivi sono 33, di cui 2 morti e 14 guariti. A Capiago Intimiano sono 35 di cui 2 morti e un guarito. Ad Anzano del Parco sono stati rilevati 23 episodi di positività, un numero su cui incidono i casi in casa di riposo. Stessa cosa vale per Appiano Gentile che registra 41 contagiati (3 decessi e 3 guariti) e Beregazzo con Figliaro che conta 60 positivi (di cui 3 decessi e 3 guariti). A Valmorea sono 21 i positivi, di cui 3 guariti.

Sul lago

A Gravedona ed Uniti i contagi sono stabili a 40. Sempre 15 a Menaggio le positività.

Sono invece in continuo aumento i casi a Porlezza. Il sindaco Sergio Erculiani spiega: “Mi sono stati ufficialmente comunicati, 7 nuovi casi di positività al contagio da Coronavirus, che hanno sviluppato l’affezione denominata COVID-19; le persone positive segnalate risultano, al momento, asintomatiche. Ad oggi i casi di positività ufficialmente riscontrati risultano essere complessivamente 59″. Ci sono inoltre le prime 3 guarigioni. A Bellagio contagi stabili a 36 casi complessivi: 7 sono deceduti, 10 sono guariti.

Notizia in aggiornamento

Credit Foto: Ordine Ospedaliero Fatebenefratelli – PLV