Coronavirus, la situazione nel Comasco: aumentano i casi a Inverigo

Stabile il contagio nel Comasco. L’assessore al Welfare di Regione Lombardia Giulio Gallera nella giornata di ieri, 1 aprile 2020, ha annunciato 56 nuovi casi in provincia di Como. Si è quindi toccata quota 1.157 a fronte dei 44.773 positivi in Regione.

Coronavirus, la situazione nel Comasco

Situazione per il momento stabile a Erba dove i contagi rimangono 42 con 5 decessi e 1 guarito. Aumentano le persone in quarantena che salgono a 30. Accade lo stesso a Mariano Comense: i positivi sono ancora 48, con 5 decessi e 1 guarito. Aumentano le quarantene che salgono a 70. L’ultimo aggiornamento da Cantù (28 marzo) parla di 41 infetti e 5 decessi, cui si aggiungono 79 persone in quarantena.

A Inverigo i casi di positività salgono a 30. “Siamo quindi ancora in una fase critica dell’epidemia – spiega il sindaco – e il continuo reinterpretare le norme circa la facoltà e/o possibilità di muoversi fuori casa non sono certo funzionali a garantirne l’uscita in tempi brevi”.

Articolo in aggiornamento