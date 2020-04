Coronavirus, la situazione nel Comasco: nuovi casi a Gravedona e Tremezzina, un decesso a Fino

Continua a mantenersi stabile, anche in provincia di Como, la linea del contagio da Covid 19. I dati resi noti ieri, 2 aprile 2020, dal vicepresidente di Regione Lombardia Fabrizio Sala parlano di 1205 positività sul territorio, 48 in più dal giorno precedente. Vediamo quindi gli aggiornamenti Comune per Comune.

Coronavirus, la situazione

A Mariano Comense i casi di positività sono saliti a 51 ed è stato registrato un nuovo decesso con il quale sono 6 in città i morti per Coronavirus. In quarantena ci sono 75 persone mentre c’è un solo guarito. Stabili invece a Erba i 42 positivi e i 5 decessi, salgono le persone in quarantena: sono 47. Anche qui un solo guarito. A Cernobbio i casi di positività a tampone sono 12. A Fino Mornasco i positivi salgono a 25; inoltre è stato notificato il 5 decesso legato al Covid mentre i dimessi dall’ospedale sono 6.

Nel canturino

A Figino Serenza i casi di positività sono saliti a 7, 3 dei quali purtroppo già deceduti. Sono 5 le persone in sorveglianza attiva. Sono 7 le persone colpite da Coronavirus anche a Cabiate dopo la notizia delle ultime due positività; 10 invece le persone in quarantena. A Novedrate è stato riscontrato un nuovo positivo, ricoverato da alcuni giorni in ospedale. A Cermenate il sindaco Luciano Pizzutto ha dovuto invece annunciare il decesso di un concittadino a causa del Covid.

Sul lago

In continuo e costante aumento il numero di positivi al Covid 19 a Gravedona ed Uniti; c’è un nuovo positivo che fa salire il totale a 31 (di cui 4 decessi, 14 ricoverati in struttura ospedaliera e 13 in isolamento a domicilio) mentre in quarantena ci sono 56 persone. Stabile la situazione a Dongo dove i positivi restano 17 con 49 persone in isolamento domiciliare. 4 i casi registrati da Domaso e Musso, 3 a Garzeno, Gera Lario, Pianello del Lario e Sorico. 1 solo positivo a Livo, Peglio e Vercana. 2 nuove positività anche a Tremezzina dove i casi salgono a 29.

