Coronavirus, l’aggiornamento di Regione: nel Comasco picco con 154 nuovi contagi DIRETTA VIDEO

Il vicepresidente di Regione Lombardia, Fabrizio Sala, a partire dalle 17 fa un aggiornamento sulla situazione coronavirus sul territorio in una diretta Facebook.

Coronavirus, l’aggiornamento di Regione Lombardia sui contagi

“Noi come Wuhan. Noi come New York. Noi come Madrid. E la solidarietà ci ha aiutato a far fronte alla pandemia” ha esordito il vicepresidente dopo un video di ringraziamento ai Paesi che hanno inviato volontari, medici e infermieri in Lombardia.

“Del quando discuteremo con il Governo ma noi vogliamo farci trovare pronti e quindi abbiamo riunito la nostra comunità scientifica, economica, sindacale e la politica – ha spiegato Sala – Stiamo preparando tutte le azioni che servono per una normalità diversa e in totale sicurezza”.

Sono circa 8 milioni le mascherine distribuite tra Comuni, farmacie, edicole. Solo ieri 100mila mascherine per chi fa un servizio pubblico come i tassisti. “Ricordiamo la laboriosità dei lombardi che hanno riconvertito le proprie aziende, questa è la Lombardia positiva e sa reagire – ha aggiunto Sala – Fondamentale perché questi dispositivi saranno imprescindibili nella Fase 2”.

I dati

“Gli accessi agli ospedali calano e le persone che guariscono aumentano. I decessi ancora ci addolorano e ci fa dire che siamo ancora in emergenza – spiega Sala – Il rispetto delle norme nella Fase 2 a maggior ragione sarà fondamentale”.

“Noi dovremo convivere per tanto tempo con questo virus ma più ci comporteremo nel modo adeguato più la normalità tornerà nel più breve tempo possibile” ha aggiunto.

Tamponi effettuati

10 aprile 186325 +9372

11 aprile 196302 + 9977

12 aprile 205832 + 9530

13 aprile 211092 + 5260

14 aprile 214870 + 3778

15 aprile 221698 + 6828

16 aprile 232674 + 10706

17 aprile 243513 + 10839

18 aprile 255331 + 11818

Bollettino odierno

Ieri/oggi:

Contagi 64135/65381 + 1246

Ricoveri non TI 10627/10042 -585

Ricoveri TI 971/947 – 24

Decessi 11851/12050 + 199

I casi per provincia /ieri/oggi:

BG 10590/10629 + 39

BS 11567/ 11758+ 191

CO 2285/2439 + 154

CR 5313/5407 + 94

LC 2005/2030 + 25

LO 2678/2714 + 36

MB 3975/4042 + 67

MI 15277/15546 269 +di cui mi città +95

MN 2748/2863 + 115

PV 3448/3536 + 88

SO 866/937 + 71

VA 2021/2106 + 85

e 1374 in fase di verifica