Il Fatebenefratelli svela il reparto Covid 19 e chiede aiuto: “Abbiamo bisogno di mascherine” FOTO

Il Fatebenefratelli di Erba, struttura privata in convenzione con il Sistema Sanitario Nazionale, svela il reparto che da quasi un mese sta affrontando l’emergenza Coronavirus e che si è appena riorganizzato per avere più posti letto da dedicare ai pazienti contagiati. Sono scatti che mostrano ancora la luce negli occhi degli operatori sanitari che, allo stesso tempo, chiedono il nostro aiuto per avere dispositivi di protezione per continuare a fare il loro lavoro.

Covid 19, il Fatebenefratelli: “Abbiamo bisogno di mascherine”

L’ospedale Fatebenefratelli di Erba in questi giorni ha riorganizzato i propri servizi per rispondere all’emergenza Covid 19.

Oggi sono 52 le persone ricoverate nel nosocomio erbese per questa patologia provocata dal Coronavirus e la situazione sta mettendo a dura prova la struttura ospedaliera, che tuttavia riesce a rispondere alle esigenze del territorio e dell’emergenza, in rete con il Sistema Sanitario Nazionale e sotto il coordinamento della Regione Lombardia.

“Per il gruppo Fatebenefratelli, che da cinquecento anni assiste i sofferenti seguendo il carisma di San Giovanni di Dio, è un impegno straordinario, che viene vissuto con convinzione e con passione: la gratitudine per tutti i collaboratori che profondono i loro sforzi nell’assistenza dei malati è massima” spiega l’ospedale in una nota.

Ciò non toglie che l’Ospedale in questo momento di massimo sforzo del sistema sanitario ha bisogno del supporto dei cittadini per garantire le migliori cure alla popolazione. È stata lanciata una raccolta fondi sulla piattaforma gofundme.com.

Attualmente, l’ospedale necessita di mascherine chirurgiche, mascherine tipo FFP2 e FFP3, occhiali e visiere protettive, guanti in nitrile senza polvere e camici chirurgici. Chiunque può contribuire, donandole all’ospedale.

