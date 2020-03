Coronavirus, le parole del sindaco per esprimere vicinanza a chi sta soffrendo – VIDEO

Coronavirus, oggi, martedì 31 marzo 2020 il sindaco Simone Moretti ha espresso parole di vicinanza alle famiglie colpite dall’emergenza, ricordando chi non ce l’ha fatta e tutti i cittadini deceduti in questo periodo e per i quali non è stato possibile celebrare il funerale.

Coronavirus, la solidarietà del sindaco

Radunati davanti al Municipio, così come i sindaci in tutta la Provincia, il primo cittadino olgiatese, insieme al suo vice Paola Vercellini, agli assessori Maria Rita Livio e Flavio Boninsegna e al consigliere (delega alle Politiche giovanili) Davide Palermo, ha aperto la breve ma intensa cerimonia dedicata al ricordo delle vittime della pandemia. E la vicinanza dell’Amministrazione comunale è stata estesa anche a tutte le famiglie colpite da un lutto in queste settimane in cui non è possibile celebrare funerali. Un pensiero, in particolare, è stato dedicato dal sindaco alla dipendente comunale Franca Maltecca e all’ex assessore Flavio Fontana, recentemente scomparsi.

Il minuto di silenzio

Nel freddo di un’irreale mattinata di fine marzo, mentre cadeva qualche fiocco di neve, gli amministratori sono stati affiancati da una rappresentanza delle Penne nere. Dopo le parole del sindaco, protetto da mascherina tricolore, il minuto di silenzio. Cerimonia conclusa dalle note del Silenzio eseguite alla tromba da un alpino.