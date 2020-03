Coronavirus morto un uomo di Suello

Suello si sveglia in lutto per la morte di un uomo, affetto da Coronavirus. E’ il primo decesso in paese.

Una triste notizia che ha lasciato attonito il paese. I positivi al test del Coronavirus a Suello sono saliti a 4, tra cui un uomo che ha purtroppo perso la vita. Resta altissima l’allerta e proprio nella serata di ieri il sindaco ha invitato i cittadini a considerarsi in isolamento e di non uscire dal paese nemmeno per fare la spesa, per il bene di tutti.