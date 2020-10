Coronavirus nel Comasco: gli ultimi aggiornamenti dai Comuni e dalle scuole. Cerchiamo di fare il punto della situazione attraverso le ultime segnalazioni.

Coronavirus nel Comasco: salgono i positivi a Mariano

Salgono a 122 gli attuali positivi al coronavirus a Mariano Comense mentre sono 95 le persone in quarantena. Anche ad Asso si fa il punto: sono attualmente 16 i positivi e 15 le persone in quarantena.

Il punto della situazione nelle scuole

L’amministrazione comunale di Novedrate annuncia l’isolamento fiduciario obbligatorio per gli alunni, il personale docente e gli operatori scolastici della Sezione “Arcobaleno” della Fondazione Asilo Infantile SS Redentore, essendo stato accertato l’esito positivo del tampone diagnostico per Covid-19, su un bambino della classe.

“Condividiamo questa informazione per rassicurare sull’attivazione delle opportune procedure da parte di ATS e della scuola per la gestione del caso specifico. La Fondazione Asilo SS. Redentore rimane regolarmente aperta per l’attività delle altre Sezioni della Scuola dell’Infanzia e per il Micronido” spiegano dal Comune.

A Figino Serenza invece ci sono in quarantena tre classi della primaria, una prima, una quarta ed una quinta.

Aggiorna sull’andamento del contagio anche il sindaco di Casnate con Bernate Anna Seregni: “In pochi giorni i casi positivi al Covid-19 tra i residenti di Casnate con Bernate sono saliti a 23. Sono 40 invece le persone in quarantena. Si tratta di numeri aumentati velocemente e in maniera preoccupante”.

Lurate Caccivio, dove è risultata positiva anche il sindaco, conta ad oggi 45 positivi sul territorio comunale e 29 in quarantena. A Olgiate Comasco invece buone notizie: ci sono tre nuovi guariti. Permangono 41 positivi e 23 persone in sorveglianza attiva.

Articolo in aggiornamento