Arrivano aggiornamenti sui pazienti ricoverati al Sant’Anna.

Coronavirus nel Comasco: il punto della situazione

Ricoverato in terapia intensiva, positivo al Coronavirus, c’è un uomo di Bergamo, anziano e pluricomorbido. Resta in prognosi riservata. Positivi anche un ragazzo di Tradate e una suora dell’Erbese. Sono ricoverati nel reparto Malattie infettive. C’è poi una donna di Solbiate, al momento in terapia intensiva, che è stata trattata come positiva ma fortunatamente è risultata essere negativa al test per il Coronavirus.

