Coronavirus nel Comasco la situazione: a Erba i positivi toccano quota 150

Ieri, 21 aprile 2020, nel Comasco sono stati segnalati 42 contagi in più. In generale sulla Lombardia il dato che fa ben sperare è quello che riguarda una minor pressione sugli ospedali e tanti pazienti che vengono spostati dalla terapie intensive. In rialzo, rispetto agli ultimi tre giorni, il dato dei contagi di ieri che era 960 (lunedì +735, domenica + 855). Ecco tutti gli aggiornamenti di oggi.

Coronavirus nel Comasco la situazione

Nelle città. A Cantù l’ultimo aggiornamento parla di 103 persone che hanno contratto il covid-19, 22 decedute e 2 guarite. Per quanto riguarda Mariano Comense a ieri, martedì 21 aprile 2020, si registravano 93 positivi, 32 persone in quarantena, 15 decessi e 7 persone guarite. A Erba numeri in rialzo con 150 positivi (l’aggionamento del 19 aprile parlava di 141), 22 persone in quarantena, 21 decessi (+1) e 4 guariti.

A Solbiate con Cagno si passa da 9 a 11 contagiati. A Casnate con Bernate i contagi totali sono saliti a 24, di cui 7 decessi e 3 guariti.

Sul lago

Due contagi in più a Centro Valle Intelvi, che sale a quota 33. Dal 20 aprile si registra un rialzo di +6 in Alta Valle Intelvi, per un totale di 14 persone positive. A Blevio un nuovo caso di positività che porta il totale a 6 di cui 2 guariti.

Notizia in aggiornamento