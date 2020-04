Coronavirus nel Comasco, la situazione: aumentano i decessi a Erba, Proserpio e Porlezza. A Bellagio guarita mamma positiva, il neonato sta bene

Vero che in Lombardia cala la pressione sugli ospedali, i contagi però continuano ad essere tanti (ieri + 1.116). Restano molto altalenanti i numeri che arrivano dalla provincia di Como che ieri, mercoledì 22 aprile 2020, ha registrato +89 casi. Seguiamo insieme gli aggiornamenti di oggi, 23 aprile.

Coronavirus nel Comasco, la situazione

Nelle città. A Cantù ci sono 175 contagi e 26 persone decedute. Tre persone guarite in più, in totale sono quindi cinque. Per quanto riguarda Mariano Comense a ieri, 22 aprile, si registravano 94 positivi, 32 persone in quarantena, 15 decessi e 15 guariti. A Erba numeri in rialzo con 157 positivi (+7 rispetto a ieri), stabili le 21 persone in quarantena, 29 decessi (+8 rispetto a ieri) e 6 guariti (+2 rispetto a ieri). Situazione estremamente complessa in due delle strutture per anziani gestite a Como dalla Fondazione Ca’ d’Industria. A inizio emergenza irreperibili i dispositivi di sicurezza e i tamponi. Finalmente i test per il Covid-19 sono stati fatti e i numeri si fanno importanti:

A Proserpio si registra il decesso di una donna che nei giorni scorsi era stata segnalata come positiva. Secondo positivo anche a Monguzzo (il primo era ricoverato in una Rsa) che al momento si trova in quarantena domiciliare in quanto le sue condizioni di salute sono stabili e non compromesse. Eupilio raggiunge quota 18 casi, uno in più rispetto all’ultimo aggiornamento. Cinque persone positive in più invece a Canzo che si aggiungono alle 26 precedentemente segnalate, per un totale di 31. Un nuovo caso anche a Ponte Lambro. “Ho già parlato con i familiari che mi hanno rassicurato sullo stato di salute del paziente”, ha sottolineato il sindaco, Ettore Antonio Pelucchi. Un contagio in più anche a Lurago d’Erba dopo una settimana senza variazioni.

A Novedrate risultano 8 positivi, due in più rispetto agli ultimi aggiornamenti del 21 aprile.

Per quanto riguarda l’Alto lago. Resistono con 0 casi Cremia, Dosso del Liro, Montemezzo, Stazzona e Trezzone. Cinque casi invece a Domaso, Musso e Vercana. 29 a Dongo e 35 a Dosso del Liro, a Garzeno sono 6, mentre a Gera Lario 4, a Livo 2, a Pianella del Lario 3, 7 invece a Sorico. Infine uno a Peglio.

A Menaggio non si registrano variazioni in aumento. I casi totali sono 12, di cui 7 attualmente attivi. Un decesso purtroppo a Porlezza per una persona che era ricoverata all’interno di una struttura sanitaria. In totale sono cinque i decessi da covid e 26 il numero dei positivi. Passiamo poi a Bellagio. Il Comune scrive: “L’aggiornamento della Prefettura non evidenzia nuovi casi di contagio. A livello ufficioso abbiamo notizia di alcuni nuovi casi di positività relativi ad ospiti della Rsa Greco-De Vecchi, nella quale è in corso il secondo giro di tamponi. Sono risultati positivi al secondo tampone un’operatrice e 5 ospiti, 3 femmine e 2 maschi. Tutti sono in isolamento e, allo stato attuale, in condizioni di salute non critiche”. Il quadro totale dei positivi all’interno del Comune è di 34, in più 7 quarantene. Tra le persone guarite una giovane cittadina che era stata ricoverata in ospedale in prossimità del parto. Fortunatamente è andato tutto bene. “E’ nato un bambino sano e bellissimo. La mamma è tornata negativa e il bambino lo è sempre stato. Adesso sono pronti per tornare a casa e ricongiungersi con il papà”.

