Coronavirus nel Comasco la situazione: Bellagio registra altri tre casi nella Rsa, boom di contagi a Dizzasco

Ieri, mercoledì 6 maggio 2020, la Lombardia ha registrato un alto numero di morti, 222. Per quanto riguarda la situazione contagi nel Comasco c’è stato un leggero rialzo, +37 contro i 32 del giorno precedente.

Coronavirus nel Comasco la situazione

Nelle città. A Cantù sono 235 i contagiati dall’inizio dell’emergenza di cui 40 decessi e 13 guariti. A Mariano Comense sono 104 i contagiati di cui 50 ancora positivi, 17 deceduti e 37 guariti. Erba, si segnalano 200 persone attualmente positive. Ci sono poi stati 37 deceduti e 23 guariti, 11 le persone in quarantena. A Olgiate Comasco le persone ancora affette da coronavirus sono 25, a queste si sommano poi 5 guariti e 2 persone decedute (32 i casi totali).

A Villa Guardia i casi totali sono 27, a Lurate Caccivio invece 17. Passimo poi a Figino Serenza dove ci sono 20 positivi dei quali 4 guariti, 4 deceduti e una persona in sorveglianza attiva.

Resta stabile la situazione a Gravedona ed Uniti con 41 persone contagiate. Si segnalano anche due casi di guarigione, queste due persone si sommano alle altre 13. Complessivamente le persone in quarantena sono state 72, 4 devono ancora concludere il periodo di sorveglianza. A Bellagio tre nuovi positivi nella Rsa Greco-De Vecchi, uno dei quali asintomatico. Si tratta di due signore, originarie di Nesso e Civenna. Il terzo caso riguarda invece un operatore, già da qualche giorno in isolamento. La buona notizia riguarda un ospite che ha ricevuto il secondo tampone negativo, ed è quindi ufficialmente guarito. L’infermiera, risultata negativa al primo tampone, ha invece evidenziato debole positività al secondo e dovrà ripetere la procedura tra una settimana. I casi complessivi ne Comne diventano 49 di cui 9 sono deceduti, 12 guariti e 28 in trattamento o in quarantena se asintomatici. Buone notizie da Tremezzina con un cittadino dimesso dall’ospedale e un altro guarito. Boom di casi a Dizzasco con 12 nuovi positivi. Due casi positivi che si trovavano nella struttura sanitaria, sono deceduti. C’è anche un guarito. In totale ci sono quindi 17 casi.

Notizia in aggiornamento