Coronavirus nel Comasco, la situazione: un contagiato in più a Lurate Caccivio e Faloppio

Coronavirus nel Comasco: continua la situazione altalenante sul numero dei contagi. Ieri sono state 62 in più le persone contagiate, domenica +43, mentre boom di casi sabato con +154. In generale i numeri in Lombardia sono in miglioramento con una minor pressione sugli ospedali.

Coronavirus nel Comasco, la situazione

Nelle città. A Cantù l’ultimo aggiornamento parla di 103 persone che hanno contratto il covid-19, 22 decedute e 2 guarite. Per quanto riguarda Mariano Comense a ieri, lunedì 20 aprile 2020, risultano 91 positivi, 15 persone venute a mancare e sette guarite. Da 37, scendono a 30 le persone in quarantena. A Erba invece dal 18 aprile 2020 risultano 141 positivi, 20 decessi, 20 persone in quarantena e 4 guariti.

A Lurate Caccivio viene segnalato un caso in più, si passa quindi a quota 11. Ad Appiano Gentile 23 casi, di cui dieci relativi alla casa di riposo Bellaria. Un amento anche a Faloppio che passa da 2 a 3 casi.

In Alto lago

Stazionaria la situazione di Gravedona ed Uniti che resta ferma a 36 contagi. A Domaso i casi sono 5, a Dongo invece 28, Garzeno tocca quota 6, mentre Gera Lario 4. A Livio due positivi, mentre 5 sono a Musso e 1 a Peglio. Seguono 3 casi a Pianella del Lario, 7 a Sorico e 5 a Vercana. Sorridono, con zero casi, Cremia, Dosse del Liro, Montemezzo, Stazzona e Trezzone.

Nel Lecchese

A Bosisio Parini risultano 5 persone positive al virus, ricoverate in ospedale. 8 invece sono isolamento domiciliare con sintomi lievi, due invece i guariti. Risulta anche un decesso. Dodici le persone in quarantena.