Aumentano i casi di contagi nel Comasco. A confermalo sono i numeri di oggi, sabato 11 aprile 2020: sono 139 i casi in più.

Coronavirus nel Comasco: tredicesimo decesso a Mariano

Mariano Comense – Si segnala purtroppo il tredicesimo decesso. Rispetto a ieri salgono da 61 a 63 i positivi. Diminuiscono invece le persone in quarantena, sono 38 mentre ieri erano 56. C’è anche un guarito in più, in totale ora sono tre.

Carugo – Il sindaco Daniele Colomo attraverso un video informa che in totale sono 14 le persone contagiate, tra queste tre sono venute a mancare. In sorveglianza attiva ci sono altre 6 persone.

Longone al Segrino – Il Comune fa sapere: “Attualmente i casi di positività al Covid-19 sono sei, di cui tre non presentano più sintomi, mentre altri tre, ultranovantenni, risultano essere ricoverati presso strutture sanitarie; dalle informazioni datemi dai familiari, la situazione al momento non è critica. Per quanto riguarda invece coloro che si trovano in isolamento fiduciario ad oggi sono due, entrambi in buone condizioni e senza sintomi. Riconfermo che le persone risultate positive al test sono curate e monitorate ed è stata correttamente attivata la procedura per la prevenzione della diffusione del virus”.