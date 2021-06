Coronavirus, nessun contagiato ad Appiano Gentile dopo 10 mesi

Appiano Gentile torna finalmente libera dal coronavirus: in città non ci sono più persone contagiate.

Coronavirus, l'annuncio del sindaco

A dare la buona notizia è stato il sindaco Giovanni Pagani: "Siamo lieti di comunicare a tutti i cittadini che, dopo oltre 10 mesi, Appiano Gentile è tornato ad essere Covid-free. Sono stati 10 mesi non semplici nei quali abbiamo però riscoperto valori fondanti come l'appartenenza civica e la consapevolezza che, in frangenti come questi, dalle nostre scelte può dipendere il benessere degli altri. Facciamo tesoro di questi insegnamenti e di tutte le attenzioni che sono ormai parte della nostra quotidianità e anche grazie a una campagna vaccinale che prosegue a pieno regime, confidiamo di non dover mai più rivivere la tragica esperienza dello scorso autunno".

I numeri appianassi sulla pandemia

I casi registrati in Appiano Gentile a partire da marzo 2020 sono stati 816 (di cui 123 presso le Rsa) con 44 decessi con Covid (dei quali 25 presso le Rsa) e 772 guariti.