Coronavirus, nuove modalità per prenotare l’accesso alla piattaforma ecologica

La prenotazione per il conferimento dei rifiuti verdi al centro raccolta è ora possibile non solo telefonicamente ma anche tramite email. Come puntualizza una nota del Comune, i primi riscontri sulla riapertura del centro raccolta , avvenuta giovedì 16 aprile 2020, sono positivi: non vi sono code, né assembramenti. Gli utenti hanno mostrato apprezzamento (a volte faticano a prendere la linea per la prenotazione, motivo per il quale si è attivata anche la comunicazione via email). Nei primi tre giorni, compreso la giornata di domani, sabato 18 aprile 2020, circa 300 tra accessi effettuati e prenotazioni. Prenotazioni, quindi, anche tramite email all’indirizzo: ambiente.qualita@turcatoservizi.it (indicando due preferenze per il conferimento, con data e orario). E si suggerisce questa modalità per evitare eventuali attese telefoniche. In ogni caso, è possibile telefonare al numero 800 034 469 della ditta Turcato, dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 11.30. L’operatore comunicherà il giorno e l’orario di accesso al centro.