Coronavirus, nuovo positivo ad Alserio appena rientrato da un viaggio all’estero

“Purtroppo un cittadino di Alserio è risultato positivo al Covid-19, ad oggi abbiamo quindi un caso – scrive in un comunicato alla cittadinanza il sindaco Stefano Colzani – Il virus è stato contratto durante un soggiorno all’estero in uno degli stati soggetti ad obbligo di tampone in caso di permanenza. Si ricorda quindi l’obbligo di effettuare il tampone in caso di rientro dai seguenti Paesi: Malta, Spagna, Croazia e Grecia”.

“Il cittadino sta bene, è posto in quarantena presso la sua abitazione e sono state attivate tutte le procedure necessarie – prosegue Colzani – ed è sotto sorveglianza da parte degli organi sanitari competenti”.

