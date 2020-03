Coronavirus, odissea frontalieri: partenza da Olgiate alle 6.15 e arrivo alla dogana di Bizzarone alle 8.53

Coronavirus: oggi, mercoledì 11 marzo 2020, la situazione di emergenza sanitaria, i controlli ai valichi e le lunghe code mettono a dura prova i frontalieri che devono attraversare il confine per recarsi al lavoro.

Coronavirus, l’odissea per andare al lavoro

Fioccano le segnalazioni e le testimonianze di lavoratori frontalieri alle prese con le lunghe file per accedere al territorio svizzero. Qualcuno, partito da Olgiate, lentamente raggiunto il territorio comunale di Uggiate Trevano, ha scelto di non proseguire in direzione Bizzarone, deviando verso il valico del Gaggiolo. Anche lì coda ma non delle proporzioni che stanno caratterizzando il transito verso la dogana di Bizzarone.

Due ore e mezza per varcare il confine

Da Olgiate Comasco a Bizzarone, viaggio infinito. Una lavoratrice olgiatese, in presa diretta, ci segnala la sua partenza da Olgiate Comasco alle 6.15 e l’arrivo in Canton Ticino alle 8.53, passando appunto dal valico di Bizzarone. Due ore e 38 minuti di paziente attesa per arrivare in Canton Ticino.