Coronavirus, prime due vittime comasche di Bregnano e Canzo.

Una bruttissima giornata per il comasco che affronta due vittime da Covid-19. Entrambi i pazienti erano ricoverati in ospedale, al Sant’Anna di San Fermo della Battaglia, da qualche giorno dopo essere risultati positivi al tampone. Hanno avuto un rapido peggioramento delle loro condizioni e non ce l’hanno fatta. Si tratta della suora di Canzo, 89 anni, e di un anziano di Bregnano, 73 anni.

