Coronavirus, salgono a 20 i contagi a Olgiate Comasco

Coronavirus: a Olgiate Comasco il numero dei contagi sale a quota 20.

LEGGI ANCHE –> Coronavirus, la situazione nel Comasco al 15 aprile

Coronavirus, sindaco in contatto con i medici di base

L’allerta resta massima, come pure le precauzioni, per contrastare la diffusione della pandemia. Intanto, però, si registra un incremento del numero dei contagi. Lo fa sapere il sindaco Simone Moretti: i cittadini risultati positivi sono 20. “Non abbiamo i dati in tempo reale – sottolinea Moretti – ma ho avuto conferma dai medici di base di ulteriori contagi. Il numero, ora, è di 20 cittadini contagiati”.

Il Comune valuta il ricorso a screening sierologici per la popolazione

Il perdurare dell’emergenza motiva il primo cittadino a valutare misure di tutela della popolazione. Sulla scia di quanto già fatto dalla Casa anziani, che ha ordinato l’acquisto di un centinaio di test sierologici per il proprio personale, la stessa modalità di intervento potrebbe essere estesa alla cittadinanza.

“Mi confronterò con la presidente della nostra Sos, il medico Patrizia Luzzi – continua Moretti – Dobbiamo capire se l’iniziativa sia fattibile in tempi rapidi, già nelle prossime settimane. Si potrebbe partire con una prima fase di screening estesa ai cittadini su base volontaria. Il Comune potrebbe mettere a disposizione la palestra di via Tarchini, così da organizzare, tramite l’associazione Sos, lo screening su prenotazione”.

E per la copertura dei costi? “L’Amministrazione comunale potrebbe coprirla in parte con un fondo. Inoltre, si potrebbe anche aprire alle donazioni da parte di cittadini interessati”. Se l’idea trovasse attuazione, in prima battuta si tratterà di capire quanti cittadini saranno disponibili a sottoporsi allo screening sierologico.