Corsa contro il tempo a Rodero, si cerca un'altra perdita d'acqua AGGIORNAMENTO

Aggiornamento

Normalità non ancora ripristinata ma situazione accettabile. "Da oggi (venerdì 29 settembre, Ndr), e salvo imprevisti o necessità di riparazioni urgenti, l’acqua è garantita per tutti, almeno nelle fasce orarie più sollecitate. La situazione dell’acquedotto in questo momento è stabile. Abbiamo acqua a sufficienza - ha fatto sapere il sindaco - Nella giornata di ieri, anche grazie alla strumentazione più sensibile ed alla maggiore pressione nei tubi, sono state individuate tre perdite (una su segnalazione di un cittadino che aveva notato una pozzanghera sospetta), che verranno prontamente riparate. Sembrano però perdite lievi, non in grado di creare gli scompensi di pressione che sono stati rilevati. Le ricerche sono proseguite stanotte e continueranno nella giornata di oggi. Non tutti i problemi sono stati individuati e risolti. C’è ancora qualcosa che non va, ma è tornata una tranquillità accettabile".

E' una corsa contro il tempo per una situazione che si fa, via via, sempre più snervante. Insomma, dopo aver individuato la perdita d'acqua principale a Rodero, ce ne sarebbe un'altra che impedisce di avere la pressione sufficiente per raggiungere alcune case nella parte alta del paese.

Gli ultimi aggiornamenti sulla perdita d'acqua

Questa notte ulteriori ricerche della perdita. Sul posto anche il sindaco Giacomo Morelli, che sta affiancando gli operatori esterni e i tecnici di "Como Acqua". "Fino alle ore 23 l’acqua sarà disponibile per tutte le utenze. Abbiamo attivato una pompa supplementare che garantisce il raggiungimento delle pressioni necessarie per spingere l’acqua fino alle case più in alto. Si tratta di una soluzione temporanea che può essere mantenuta solo per brevi periodi di tempo - ha spiegato in una nota nella tarda serata di ieri - Domani mattina faremo la stessa cosa a partire dalle 5 e fino alle 8, indicativamente. I miei comunicati si fanno ogni giorno più brevi perché Como Acqua e i collaboratori delle ditte esterne le hanno provate tutte e non sanno più cosa dire. Stanotte proseguiranno le ricerche".

Appello alla collaborazione

A quanto pare la perdita si troverebbe in una proprietà privata, da qui l'appello del primo cittadino: "Mi chiedono di dare nuovamente questa indicazione: tutto porta a pensare che il problema possa essere in una proprietà privata, abbandonata o non presidiata, dove una perdita che finisce direttamente in uno scarico (banalmente un rubinetto aperto o rotto) provoca il problema che stiamo affrontando. Tutte le ricerche condotte finora hanno dato esito negativo e questa sembrerebbe essere l’unica possibilità logica che rimane. Chiediamo ancora una volta a tutti di valutare se nelle loro proprietà o nelle proprietà vicine si possa determinare una situazione come sopra descritta. Le segnalazioni devono pervenire a giacomo.morelli@comune.rodero.co.it."