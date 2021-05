Corsa per riaprire la strada statale in centro

Corsa per concludere i lavori in centro a Olgiate Comasco e rendere transitabile integralmente la strada statale Briantea.

Corso per riaprire il tratto di via Roma occupato dal cantiere delle rotatorie

Si lavora dalla mattinata di oggi per posare il nuovo asfalto nel tratto che dal 15 marzo è occupato dal cantiere per i lavori di realizzazione delle nuove rotatorie. L’obiettivo del Comune è quello di non sforare dalla scadenza prevista dall’ordinanza a inizio cantiere: la dead line è fissata a sabato 15 maggio. D’altronde, una settimana fa, il sindaco Simone Moretti era stato categorico: “Non si deve andare oltre la data del 15 maggio, la statale deve essere riaperta in entrambe le direzioni di marcia”. Al momento, infatti, il tratto di via Roma compreso tra via Volta e via Tarchini è transitabile solo in direzione Varese, restando chiuso nel senso opposto.

Mezzi in azione per riqualificare il manto stradale

Mobilitazione in corso per l’asfaltatura e, quindi, rendere fruibili le due nuove rotonde. Le modifiche alla viabilità e la soluzione scelta dall’Amministrazione comunale, con la realizzazione di due rotatorie, continuano a far discutere. In particolare, per le minoranze consiliari molte perplessità sono legate alla scelta di inserire un rondò all’altezza dell’intersezione con via Volta. La posa del nuovo asfalto renderà uniformerà il manto col livello delle rotatorie sormontabili. Condizioni meteorologiche permettendo, mancano pochi giorni alla riapertura integrale della statale.