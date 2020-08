Attenzione puntata nuovamente su Carimate. Lo scorso venerdì 21 agosto, il sindaco Roberto Allevi comunicava la positività di due minorenni. Nel giro di una settimana il bilancio è salito a sette.

Covid a Carimate si registrano altri due casi

Il primo cittadino ha spiegato la situazione in paese, aggiornata a ieri, 26 agosto 2020: “Sette positivi (in aumento di due), tre contatti di caso ovvero coloro che hanno incontrato persone positive, non necessariamente di Carimate). Tuttò ciò nel giro di una settimana. Il dato prevalente di queste persone positive è l’età: tre su sette sono minorenni, tre sono da poco maggiorenni e una giovane persona adulta. Fra i contatti di caso, uno è minorenne e due giovani maggiorenni. Concittadini, il futuro del contagio è nel senso e nei conseguenti comportamenti di ognuno di noi”.