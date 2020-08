Minorenni contagiati a Carimate. Il sindaco sbotta: “Tanti senza mascherine, i genitori controllino”

Aumentano i contagi a Carimate che oggi conta due minorenni colpiti dal virus. Il sindaco Roberto Allevi si arrabbia: “Tanti nei parchi senza mascherine, i genitori controllino. Così si mette a rischio la ripresa del nuovo anno scolastico”.

Due minorenni contagiati a Carimate

“Dopo quasi un mese dall’ultimo comunicato (27 luglio scorso), vi comunico che abbiamo due nuovi concittadini contagiati dal coronavirus. La gravità di questo nuovo fatto è che queste due persone sono minorenni. E’ grave ciò che sta succedendo. A livello nazionale, a causa del comportamento sbagliatissimo di molti italiani, stanno crescendo i contagiati quotidiani e si rischia pesantemente di mettere in discussione la ripresa del nuovo anno scolastico. Frotte di ragazzini frequentano i nostri parchi ed essi, oltre a creare vandalismi, non usano la mascherina, siano essi carimatesi o forestieri. Invito i genitori a fare opera di controllo nei confronti dei propri figli e di insegnamento sulla gravità di un comportamento superficiale. Il dialogo che i nostri vigili hanno avuto con questi ragazzi dimostra la presenza di arroganza e presunzione, che dimostra una grave caduta del senso civico”, scrive il primo cittadino.

“Serve un comportamento maturo”

“Si nota inoltre chiaramente che anche i camminatori della pista ciclabile non usano la mascherina. Tuttalpiù essa diventa un capo d’abbigliamento collocato dove non deve essere. E’ assolutamente necessario ripristinare un comportamento sociale maturo e intelligente. Ne va di mezzo non solo la ripresa dell’anno scolastico, ma anche la ripresa economica e produttiva. Invito i gestori dei bar e dei locali pubblici in genere a controllare bene i propri clienti e a far rispettare l’obbligo dell’uso corretto della mascherina”, conclude il primo cittadino.