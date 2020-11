Covid, positivo il sindaco di Anzano: “Dolori alle articolazioni da non poter stare in piedi”.

Il sindaco di Anzano del Parco Alberto Rivetti annuncia: “Sono positivo al Covid: ho fatto il tampone giovedì, privatamente, e ho ricevuto comunicazione di positività nella serata di venerdì. Ora sono costretto a dieci giorni a casa, in cui dovrò destreggiarmi con lo smartworking. Ora non ho praticamente nessun sintomo, se non qualche piccolo sintomo influenzale: ma per tre giorni ho avuto dei dolori alle articolazioni tanto forti da non riuscire a stare in piedi”.

Quindi aggiunge: “Fortunatamente ora mi sento bene, ma mi rendo conto che in questa seconda ondata sono tanti i conoscenti colpiti da Covid: penso ai “colleghi” di Pusiano e Capiago. Sopporterò questa quarantena forzata e svolgerò il mio lavoro attaccato a telefono e pc”.