Covid, Suello tra i Comuni più colpiti del Lecchese: arrivano test rapidi e l’infermiera di comunità.

Covid, Suello tra i Comuni più colpiti del Lecchese

Il vicino Comune di Suello, anche nella prima ondata del virus, era stato particolarmente colpito. Oggi ha un rapporto tra contagiati e residenti che è del 4,66%. Ciò significa che, in paese, poco meno di cinque cittadini ogni 100 hanno contratto il Coronavirus. Una percentuale “importante” calcolando che in provincia di Lecco la media è del 2,92%.

Così arriva in paese una infermiera di comunità. “Da martedì 24 novembre nel Comune di Suello sarà attiva l’infermiera di comunità e di famiglia, un nuovo servizio per tutti i cittadini residenti a Suello – spiega il sindaco Angelo Giacomo Valsecchi – Con questa figura l’Amministrazione Comunale intende, in accordo con i nostri medici di medicina generale, rafforzare il servizio sanitario territoriale, soprattutto alla luce di questa emergenza, con una figura vicina a tutti i concittadini”.

L’infermiera di Suello infatti è disponibile il lunedì per fare l’accettazione E organizzare gli appuntamenti della settimana. Il martedì effettua le prestazioni in ambulatorio dalle 8:15 alle 10. Il giovedì e il venerdì esegue invece le prestazioni a domicilio. Nel caso di prestazioni che non necessitano di impegnativa (ad esempio prelievi) basta lasciare la ricetta e indicare un recapito telefonico, nella cassetta della posta in ambulatori oppure inviarla via mail dal lunedì al sabato (infermierecomunesuello@gmail.com). Il lunedì successivo si viene ricontattati per la data, l’orario e l’importo degli esami richiesti (nel caso di esami di laboratorio). Il costo del servizio di cinque euro per le prestazioni in ambulatorio e 10 euro per quella domicilio. Solo nel caso di esami di laboratorio viene richiesto anche il costo del ticket.