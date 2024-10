Crowdfunding: al via la fase operativa, chiamate a raccolta oltre 500 associazioni

Crowdfunding: con lo slogan «Fare comunità» è tempo per Bcc Brianza e Laghi di dare avvio alla fase operativa del progetto. Ad affiancare la banca in questa fase operativa dell’iniziativa ci saranno Sicura Ets e Lo Snodo; e sono state coinvolte oltre 500 associazioni tra territorio erbese e zona di Lesmo.

Crowdfunding: Lo snodo affianca la Bcc

Si inizierà con un evento di presentazione, in programma per il 5 novembre alle 18.30 alla sede Bcc di Alzate; mercoledì 6 novembre, allo stesso orario, l’iniziativa sarà ripetuta alla sede di Lesmo. Come sottolineato dal presidente Bcc Giovanni Pontiggia, l’intento dell’iniziativa è di rinsaldare il ruolo della banca quale banca di comunità, un valore aggiunto nello sviluppo del territorio. «Fare comunità» è un titolo scelto proprio a sottolineare il principio chiave dell’iniziativa. Lo sottolinea il presidente Pontiggia:

«Vuole dare significato e valorizzare le realtà che vogliano fare nuove forme per fare qualcosa per la comunità - afferma - Al doppio evento di Alzate e Lesmo saranno invitate tutte le realtà coinvolte, successivamente saranno predisposti tre momenti formativi al crowdfunding, per fornire le competenze pratiche alle associazioni per progettare e promuovere una campagna di raccolta fondi online che abbia successo, e poi sostenendole a livello economico. Il progetto, promosso dalla Federazione lombarda Bcc, è stato accolto di buon grado: ho scoperto una associazione che faceva fil rouge di coordinamento erbese per tutte le associazioni: Lo Snodo, formata da giovani, che fin da subito abbiamo sostenuto come banca».

La sinergia

L’iniziativa sarà messa in campo con Ginger crowdfunding. «E Lo Snodo ci affiancherà nella promozione: un collegamento intergenerazionale».

«Ringraziamo la Bcc e il presidente Pontiggia per l’opportunità - così Simone Pelucchi, presidente Lo Snodo - La nostra associazione è fin dalla nascita legata alla banca, che ci ha sempre sostenuto. A oggi siamo una settantina di volontari tra i 14 e i 28 anni, e con anche alcuni adulti. In quest’ultimo anno abbiamo iniziato a lavorare su questa crowdfunding: si comincerà con il corso tenuto da Ginger che darà formazione su tutti gli aspetti. Noi siamo stati coinvolti come referenti del progetto Confluenze, con le nostre competenze - aggiunge - E come volontari ci mettiamo a disposizione per fare comunità».

Da Lo Snodo e Bcc è inoltre nato un progetto Giovani costruttori di futuro «che si articola in una serie di iniziative che puntano a promuovere la cittadinanza attiva, il protagonismo giovanile e a supportare i giovani sul territorio - ancora Pelucchi - E le attività saranno mirate a coinvolgere le Amministrazioni comunali, associazioni, scuole e cittadini».

Cinque le azioni: OrientaMente, incontri di orientamento per guidare i giovani chiamati a scegliere la scuola superiore, che coinvolgerà gli alunni dell’ultimo anno della secondaria di primo grado di Alzate; Ascoltiamoci, sportello psicologico gratuito per giovani tra 14 e 30 anni, ad Alzate; Quando sarà primavera, spettacolo teatrale con l’associazione Dimore creative per contrastare la violenza delle donne e la discriminazione di genere; Ragazzi a regola d’arte, laboratorio artistico per giovani; Jekyll Lu dutturi, spettacolo teatrale per trattare il tema della mafia». Un progetto che viaggia sui binari paralleli del crowdfunding nell’intento di creare comunità.