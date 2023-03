Nel mese di ottobre hanno compiuto furti a raffica nelle farmacie nel Canturino, ma anche nell’Erbese, nell’Olgiatese oltreché in alcuni Comuni in provincia di Varese.

Da Cermenate a Montano, raffica di furti nelle farmacie: arrestata la banda

Dopo un’indagine articolata i Carabinieri della Compagnia di Cantù sono riusciti a individuare quattro componenti di una banda rispetto ai quali è stata emessa dal Gip del Tribunale dei Minori di Milano un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. I destinatari sono quattro minorenni, tre di origine marocchina e uno algerina, tutti classe 2006, che nella seconda metà di ottobre dell’anno scorso hanno svaligiato diverse farmacie e anche una pizzeria.

Razziate la farmacia comunale in via don Borghi e la pizzeria "Napoletano" a Cermenate, la farmacia comunale di Montano Lucino in via Varesina, la farmacia Breccia in via Perego a Como, la farmacia Rivolta di Luisago sita in via IV Novembre, la farmacia Gerli e Pessina di via Unione a Lurate Caccivio e infine la farmacia Guidi a Inverigo.

