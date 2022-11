Da Kharkiv a Maccio, rientrato anche l'ultimo equipaggio della missione umanitaria iniziata la scorsa settimana.

Da Kharkiv immagini e testimonianze toccanti

Oggi, giovedì 24 novembre, il rientro del quarto equipaggio con i volontari Franco Cappelletti e Marco Volpini. Malgrado il guasto del pulmino prima di varcare il confine tra Italia e Austria, la scorsa settimana, hanno atteso il furgone sostitutivo e sono riusciti a proseguire il lungo viaggio verso l'Ucraina, portando a destinazione il carico di aiuti umanitari raccolto dal coordinamento di volontari che ha base nella parrocchia di Maccio, a Villa Guardia. I due volontari sono andati ancor più in profondità, raggiungendo la gente ucraina che sopravvive a freddo e indigenza nei grandi palazzi bombardati dall'esercito russo. Incontri e solidarietà che hanno confermato, in modo toccante, quanto la gente di Kharkiv, grade città ucraina, abbia necessità di sostegno.

I nuovi impegni dei volontari

Tra le priorità della rete di volontari attiva a Maccio, in sinergia con la parrocchia di Rebbio, c'è l'intento di raccogliere ulteriormente generi alimentari, farmaci e materiali di prima necessità. L'auspicio, infatti, è quello di riuscire a riempire un bilico, così da far arrivare in Ucraina un quantitativo notevole di aiuti umanitari.

Raccolta fondi e raccolta di generi di prima necessità

Prosegue anche la raccolta fondi collegata alla parrocchia di Maccio. E' possibile effettuare donazioni utilizzando proprio il conto corrente intestato a Parrocchia S.M. Assunta - Maccio/ Carità, Iban IT230030696061100000124028, Banca Intesa S. Paolo. Causale: Emergenza Ucraina. Per il materiale di prima necessità, invece, il punto di raccolta è l'associazione "Incontro" in via Vittorio Veneto a Villa Guardia. Cosa è utile donare? Cereali, pasta, cibi liofilizzati e pronti in busta, olio, conserve, tonno e carne in scatola, té, caffè, latte condensato, sale, zucchero, farina, merendine, biscotti, barrette energetiche, passate di pomodoro e salse, succo di frutta, cibo per bambini, omogeneizzati, pannolini, prodotti per l'igiene della persona, Aspirina, Aulin, acqua ossigenata, multivitamine, spray nasali, paracetamolo, antinfluenzali, antidolorifici da banco, sciroppi e farmaci per la tosse e farmaci per la pressione.