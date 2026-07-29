Da lunedì 3 agosto senso unico alternato sulla provinciale

Senso unico alternato dal 3 al 7 agosto sulla Sp23 Lomazzo-Bizzarone, in territorio di Appiano Gentile.
Senso unico alternato per consentire lavori di manutenzione
Proseguono gli interventi di manutenzione della rete viaria provinciale programmati dalla Provincia di Como. Per consentire l’esecuzione dei lavori di asfaltatura lungo la Sp 23 Lomazzo-Bizzarone, in territorio comunale di Appiano Gentile, sarà istituito un senso unico alternato regolato da movieri nel tratto di via Salvo d’Acquisto compreso tra la
rotatoria con la Sp 24 di Appiano e l’ingresso/uscita dell’area commerciale
La modifica alla viabilità
Come precisa una nota di Villa Saporiti, il provvedimento sarà in vigore da lunedì 3 agosto a venerdì 7 agosto, nella
fascia oraria dalle 6 alle 18.