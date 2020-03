Da Vertemate Simone Tomassini canta “Quando tutto finirà” VIDEO

Charlotte , l’altra sera mi ha detto “Papi, quando tutto finirà andiamo con il camper al mare?”. Mi sono messo al pianoforte ed è nata “Quando tutto finirà “ svegliando il mio amico Fernando. La copertina l’ha disegnata Charlotte. Spero possa donare un po’ di “speranza” di forza e di grinta per tornare più forti di prima.È dai bambini che dobbiamo imparare, dalla loro innocenza e spensieratezza.La stanno affrontando con una maturità assurda, incredibile.Sono proprio loro la “luce” nuova. E “Quando tutto finirà “ ringraziamoli per non averci mai lasciato la mano. Buon ascolto♥️.Simo. Forzaaaaa! Pubblicato da Simone Tomassini su Martedì 24 marzo 2020

Il cantautore di Vertemate con Minoprio, Simone Tomassini ha scritto una canzone per dare un po’ di speranza in questo momento difficile per tutta Italia.

LEGGI ANCHE >> Giovane marianese canta per chi combatte contro il Coronavirus

Da Vertemate Simone Tomassini canta “Quando tutto finirà”

Questa la genesi del suo lavoro.

“Charlotte, l’altra sera mi ha detto “Papi, quando tutto finirà andiamo con il camper al mare?”. Mi sono messo al pianoforte ed è nata “Quando tutto finirà “ svegliando il mio amico Fernando. La copertina l’ha disegnata Charlotte. Spero possa donare un po’ di “speranza” di forza e di grinta per tornare più forti di prima. È dai bambini che dobbiamo imparare, dalla loro innocenza e spensieratezza. La stanno affrontando con una maturità assurda, incredibile.Sono proprio loro la “luce” nuova. E “Quando tutto finirà “ ringraziamoli per non averci mai lasciato la mano. Buon ascolto. Simo. Forzaaaaa!”.

Chi è Simone Tomassini?

Ha debuttato al Festival di Sanremo 2004 con il singolo “E’ stato tanto tempo fa”, che gli regalato il dodicesimo posto nella classifica e un grandissimo successo radiofonico. Stiamo parlando di Simone Tomassini, in arte Simone. Ha partecipato a diversi programmi televisivi, tra cui il Festivalbar, Verissimo, Le Iene, Gocce d’Argento e Telethon. Si è esibito on stage a eventi come il Tour Vodafone, Deejaysquare, il Motorshow, la Smau e il Tim Tour, dove è anche stato premiato come rivelazione 2004 dal magazine Ragazza Moderna. Il “Buoni o Cattivi Tour” di Vasco Rossi lo ha visto aprire tutti i concerti, in un crescendo di emozioni con il pubblico che sapeva a memoria le sue canzoni.