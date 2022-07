Discoteca silenziosa: il parco di Villa Rosnati invaso da 300 persone

Si balla in silenzio e il parco di Villa Rosnati, ad Appiano Gentile, diventa una discoteca a cielo aperto.

Discoteca silenziosa: la Consulta Giovanile aggrega

Più di 200 sono state le cuffie noleggiate. Contando poi chi ha cenato senza prendere la cuffia, più di 300 persone erano presenti ieri sera, sabato 2 luglio, al parco di Villa Rosnati. L'evento, alla sua prima edizione e promosso dall'incontenibile Consulta Giovanile ha lasciato il segno e superato anche le più rosee aspettative.

"È stato bellissimo perché per la prima volta siamo riusciti a intercettare anche gli adolescenti, che finalmente hanno trovato organizzato qualcosa di bello anche a misura loro - esordisce il presidente Tommaso Pellizzari - Di certo avevano bisogno di svago e credo lo abbiano trovato. Da parte nostra non possiamo che essere soddisfatti dei numeri, ma anche del modo ordinato con cui si è svolta la serata: nessuno ha rotto nulla, nessuno si è fatto male e tutto è filato liscio. Insomma, la riprova che giovani e giovanissimi si sanno divertire in modo responsabile. La gente è rimasta contenta e chiede che serate come queste siano più frequenti. Da parte nostra raccogliamo l'entusiasmo e consideriamo di replicare la serata presto".

Un doveroso ringraziamento alla Pro loco, che ha gestito la cucina e il bar, e alla Protezione Civile e Solidarietà per il servizio d'ordine. "Ringraziamo anche l'Amministrazione comunale precedente che ci ha sostenuto".