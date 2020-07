Nel pomeriggio di oggi, venerdì 31 luglio 2020, Polizia locale di Cantù al lavoro in via Rebecchino.

Disposta la chiusura dell’Enjoy

Gli agenti hanno notificato la chiusura dell’attività commerciale Enjoy apponendo i cartelli di rito. Il locale, che sorge al civico 5, dovrà restare chiuso per 15 giorni per motivi di ordine pubblico. Lo stesso era stato chiuso temporanamente anche ad inizio luglio, per il mancato rispetto delle normative anti-Covid (QUI I DETTAGLI).