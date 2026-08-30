Disservizi postali, il sindaco invia un nuovo sollecito

Il caso disservizi postali a Valbrona continua: dopo aver raccolto oltre 200 adesioni, il neonato comitato civico ha deciso di scrivere nuovamente al sindaco Luca Ghezzi.

Il comitato nato a giugno

Il comitato era nato dopo che lo scorso giugno alcuni cittadini si erano attivati per raccogliere firme contro i disservizi. E lo stesso comitato si era già incontrato con il primo cittadino, chiedendo a fine giugno una convocazione in Prefettura a Como di un tavolo a quattro per discutere il problema. Problema di cui Poste Italiane aveva negato l’esistenza, sottolineando come non ci fossero giacenze e il servizio procedesse in maniera regolare.

“Al fine di effettuare ulteriori verifiche, è stato comunque attivato un monitoraggio”, avevano sottolineato da Poste Italiane.

Nuovi disservizi: sollecito dal sindaco

Per Leonardo Zizzo, uno dei promotori del comitato

“Ci sono stati problemi con le raccomandate, con notevoli ritardi o che sono tornate al mittente. Ma anche consegne a persone sbagliate e posta che si è accumulata a causa di ritardi collettivi”.

Da qui la decisione di attivarsi costituendo un comitato e chiedendo incontri con il Comune. I disagi, riferiscono dallo stesso comitato, continuano, a tal punto che il comitato si è incontrato con il sindaco lo scorso 12 agosto. E ad inizio settimana il primo cittadino Luca Ghezzi ha inviato un nuovo sollecito a Poste Italiane, ma anche alla stessa Prefettura con l’obiettivo di avere risposte e delucidazioni.