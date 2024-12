Divieto di sosta in piazza Italia per la grande festa dell'ultimo dell'anno

In occasione della grande festa dell'ultimo dell'anno in piazza Italia, organizzata dalla Pro loco di Olgiate Comasco, introdotto il divieto di sosta con rimozione forzata.

Festa di fine anno in piazza Italia

Per la prima volta la Pro loco olgiatese organizza la festa dell'ultimo dell'anno all'aperto, con musica già dalle 22, grazie a dj Arthur Zuccarino alla consolle, e zampone, lenticchie e panettone offerti a tutti i partecipanti allo scoccare della mezzanotte. Come spiegato dal presidente Mattia Mengozzi, l'iniziativa rappresenta una prima assoluta per coinvolgere tutti coloro che vorranno trascorrere insieme alla Pro loco il countdown e salutare il nuovo anno con un brindisi.

Offerta conviviale

L'idea è quella di testare l'appeal di una proposta che auspica partecipazione. "E’ la prima volta che organizziamo la festa dell’ultimo dell’anno in piazza - dettaglia Mattia Mengozzi, presidente della Pro loco olgiatese - Per noi si tratta di un tentativo: vogliamo coinvolgere gente all’aperto. Saremo con i nostri gazebo nella zona della pista da pattinaggio su ghiaccio, saranno attive anche la giostra per i più piccoli e la casetta con le frittelle».

Divieto di sosta in piazza Italia

Per aumentare la sicurezza degli utenti della strada, in particolare quelli appartenenti alle fasce più deboli e garantire un flusso circolatorio più fluido, un'ordinanza della Polizia locale istituisce il divieto di sosta con rimozione forzata su tutta piazza Italia: dalle 18 di martedì 31 dicembre alle 2 di mercoledì primo gennaio 2025.