Dogane, chiusi i valichi minori a causa del coronavirus

Dogane, chiusi i valichi minori a causa dell’emergenza coronavirus.

Dogane: ecco quelle chiuse

La notizia è stata ufficializzata dal Comune di Uggiate Trevano con una nota: “Al fine di consentire un corretto controllo delle persone in transito alle dogane, la Svizzera ha deciso di chiudere da subito nove valichi minori.

I confini con l’Italia rimangono aperti ma il traffico proveniente dall’Italia viene canalizzato verso i grandi valichi.

In questo modo sarà possibile monitorare con attenzione l’osservanza delle norme previste dal decreto emanato dal governo italiano l’8 marzo. Per la nostra zona restano pertanto aperte le dogane di Bizzarone, Ponte Chiasso e Gaggiolo. Tutti gli altri valichi del territorio sono chiusi”.

Caos per i frontalieri

Oggi, mercoledì 11 marzo 2020, la situazione di emergenza sanitaria, i controlli ai valichi e le lunghe code hanno messo a dura prova i frontalieri che devono attraversare il confine per recarsi al lavoro. Diverse le segnalazioni e le testimonianze di lavoratori frontalieri alle prese con le lunghe file per accedere al territorio svizzero.