Don Carlo Bosco è guarito ed è tornato a casa. Termina così un lungo percorso sanitario iniziato il 17 marzo a causa di una polmonite causata dal coronavirus.

Il ritorno di don Carlo Bosco alla sua comunità

Lo ha reso noto il parroco don Alessio Bianchi sul bollettino parrocchiale. “Martedì a6 giugno don Carlo è stato dimesso dalla riabilitazione ed è tornato a casa: non sarà ancora presente nella nostra comunità perché avrà bisogno ancora di un po’ di tempo per recuperare le forze. Auguriamo a lui una buona ripresa, in attesa di poterlo ritrovare tra noi”.