Don Carlo Bosco sta bene ed è uscito dalla Terapia intensiva.

Notizia positive per don Carlo Bosco

Il vicario di Bulgarograsso, dopo la lunga operazione al cuore della settimana scorsa, si trova ora ricoverato nel reparto di Cardiochirurgia. Una bellissima notizia anche per i fedeli della Comunità pastorale che, in questi giorni, si sono stretti a don Carlo in un simbolico abbraccio. Se tutto dovesse andare come nei giorni scorsi, presto il vicario verrà trasferito a Tradate per la riabilitazione.