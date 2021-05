Don Giuseppe Marinoni ricoverato per Covid

Don Giuseppe Marinoni è ricoverato in ospedale per Covid. Le sue condizioni non destano preoccupazioni

Don Giuseppe Marinoni in ospedale

L’attuale prevosto di Magenta nei giorni scorsi era risultato positivo al Coronavirus, ora è in ospedale. E’ ricoverato da venerdì 30 aprile 2021. La notizia è subito rimbalzata nel Varesotto dove ha saputo farsi amare e apprezzare per il suo ministero e dove ancora, nonostante siano passati ormai anni dal suo servizio, il legame con i suoi ex parrocchiani è ancora intenso e profondo. Tutti sono in apprensione e pregano per la sua rapida guarigione.

Nato il 7 agosto del 1960 a Castelnuovo Bozzente, e Appianese di adozione, ordinato sacerdote l’8 giugno 1985, fu vicario parrocchiale a Vedano Olona e direttore spirituale dell’allora collegio Bentivoglio a Tradate dal 1992 al 2002. Per dieci anni è stato, accanto al prevosto monsignor Luigi Stucchi, una guida per la comunità tradatese. Prima della nomina a prevosto di Magenta nel 2015 era stato parroco di Gorla Maggiore e decano della Valle Olona. Queste comunità oggi sono unite nella preghiera per l’amato e indimenticabile sacerdote, dall’inguaribile passione neroazzurra.

La vicinanza dei fedeli

Il don sta ricevendo le cure di medici e infermieri, le sue condizioni non sono gravi. Tutti i fedeli sono vicini al loro amato sacerdote e, in questo mese di maggio, mese mariano, in tanti mandano le loro intenzioni alla Madonna.