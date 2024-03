Donna alla guida bloccata da un ubriaco

Momenti di grande paura nel pomeriggio di ieri, lunedì 18 marzo 2024, per una donna che si trovava a bordo della sua auto, a Capiago Intimiano.

La chiamata d'aiuto alla Polizia locale

Tutto è successo intorno alle 16.30 quando, alla centrale operativa del Comando Polizia Locale di Cantù, è arrivata la richiesta, da parte di una donna, di intervenire in via Faleggia. La donna, mentre si trovava alla guida della propria autovettura, è stata bloccata da un giovane in evidente stato di alterazione. L’operatore della centrale operativa rimaneva in costante contatto telefonico con la donna, mentre le autopattuglie della Polizia locale convergevano tempestivamente sul luogo della segnalazione.

Deferito

L’uomo, ubriaco, si è opposto agli agenti che lo hanno accompagnato alla Caserma San Sebastiano di Cantù per gli accertamenti di rito. Il giovane è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, violenza privata e minacce nei confronti della donna.