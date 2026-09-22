Donna dispersa a Civenna, le ricerche continuano

Le squadre del Soccorso Alpino e Speleologico stanno monitorando l'area con ogni mezzo.

A Bellagio, nella frazione di Civenna, continuano le ricerche della donna scomparsa. Le squadre del Soccorso Alpino e Speleologico, Stazione Triangolo Lariano stanno monitorando l’area con ogni mezzo.

Proseguono le ricerche

Continuano le ricerche della donna dispersa a Civenna. Sono andate avanti per tutta la giornata di lunedì 21 settembre e proseguiranno anche nelle prossime ore le ricerche di una donna dispersa nella zona di Civenna. Le squadre sono operative da domenica 20, dopo aver ricevuto la segnalazione che la donna, partita da Onno, non era più rincasata.

Setacciata l’area con ogni mezzo

Le squadre del Soccorso Alpino e Speleologico, Stazione Triangolo Lariano, hanno battuto le aree primarie a piedi, con i droni e le unità cinofile molecolari e hanno scandagliato pareti rocciose con tecniche alpinistiche. Le operazioni si sono svolte in collaborazione con il Sagf – Soccorso alpino Guardia di Finanza, Carabinieri, Vigili del Fuoco, Protezione Civile.