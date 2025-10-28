Donna incinta ricoverata al San Gerardo, il bimbo non ce l’ha fatta

La donna di Inverigo di 42 anni, incinta al nono mese, resta ricoverata al San Gerardo di Monza. Il bimbo che portava in grembo, purtroppo, non ce l’ha fatta.

Ancora ricoverata

Resta ancora ricoverata in terapia intensiva la donna di 42 anni residente ad Inverigo soccorsa nel pomeriggio di venerdì dopo aver accusato un malore mentre si trovava all’esterno della propria abitazione. Sul posto, in via Piave, è accorso l’elisoccorso, che ha trasportato la donna al pronto soccorso dell’ospedale San Gerardo di Monza. La donna, come detto, è ancora ricoverata.

Il bimbo non ce l’ha fatta

E mentre la 42enne resta in coma, il nascituro che portava in grembo, invece, non ce l’ha fatta. Una notizia drammatica che ha scosso l’intera comunità inverighese. La cittadinanza ha espresso tutta la sua vicinanza e solidarietà alla famiglia, che ha chiesto riserbo e rispetto.