Attimi di apprensione questa mattina a Grandate, dove a bordo strada è stata trovata una donna accasciata al suolo: i soccorsi hanno trovato la donna a terra e con una ferita con un'arma da taglio.

Donna ritrovata a bordo strada con una ferita da arma da taglio: in ospedale in elisoccorso

È successo tutto questa mattina, sabato 22 luglio 2023, a Grandate in via Giuseppe Parini, dove è stata trovata una donna riversa al suolo. Immediata la chiamata ai soccorsi che si sono presentati sul posto per soccorrere la donna con un'ambulanza della Croce Rossa di Grandate, un'auto medica e l'elisoccorso di Como. Una volta sul posto hanno riscontrato che alla donna era stata inferta una ferita da arma da taglio.

Dopo le prime valutazioni la donna è stata messa sull'elisoccorso ed è stata trasportata all'ospedale Circolo di Varese in codice giallo. Insieme ai soccorsi anche i Carabinieri di Cantù e i Vigili del fuoco.

Il luogo del ritrovamento