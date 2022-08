Donna soccorsa sotto i Corni di Canzo per una sospetta frattura

Alle 16:30 i tecnici sono stati allertati per un infortunio lungo il percorso che dal sentiero di Prim'Alpe scende verso Gajum, località di partenza per le escursioni sui Corni di Canzo. Un'escursionista di 60 anni aveva una sospetta frattura a una caviglia e le rendeva impossibile la discesa. Sono partiti tre tecnici della Stazione e la squadra del centro operativo del Bione per soccorrere la donna, la quale è stata valutata, immobilizzata e trasportata con la barella portantina per circa mezz'ora, fino all'ambulanza SOS di Canzo. L'intervento si è concluso in un paio d'ore.