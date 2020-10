Doping al Giro d’Italia: positivo un ciclista lecchese, si tratta di Matteo Spreafico. Il ciclista di Bevera di Sirtori, classe 1993, in gara con il team Vini Zebù Ktm e pettorale numero 215, era alla sua prima esperienza nella corsa Rosa. Ricordiamo che oggi il Giro passa nella provincia di Como (QUI I DETTAGLI).

Due i controlli, effettuati nei giorni 15 e 16 ottobre, nei quali è stata riscontrata la presenza di ostarine, una molecola che genera guadagno muscolare. Il corridore è stato provvisoriamente sospeso e non è partito oggi da Morbegno.

“Si tratta del mio primo Giro d’Italia – aveva dichiarato al Giornal di Lecco prima della partenza – . Sono molto emozionato e ho anche un filo di “paura”. Nel senso che saranno tre settimane toste, dove conta la preparazione, l’esperienza. Ovviamente sono orgoglioso di fare questa esperienza. Peccato che quest’anno si sia gareggiato veramente poco. Però ho fatto un bel blocco di lavoro in montagna con alcuni atleti del team visto che ero uno dei dodici selezionati”.

Che ruolo avrai? “Cercherò di mettermi in evidenza in qualche tappa e portare a termine la corsa, per me sarebbe importante sia a livello sportivo che umano. Ho a disposizione un’importante chance a livello professionale e quindi sono determinato nel cercare di dare il meglio, soprattutto lavorando per la squadra”