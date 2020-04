Dopo Blevio, anche Cucciago resta senz’acqua

Mattinata complicata per alcuni residenti di Cucciago che si sono trovati senz’acqua a causa di un guasto alla rete idrica. Analoga situazione era successa ieri a Blevio.

Dopo Blevio, guasto alla rete idrica anche a Cucciago

“In alcune zone del paese in questo momento non viene erogata l’acqua. Non si tratta di un intervento programmato ma di un guasto sulla rete idrica. Stiamo contattando Como Acqua per risolvere la problematica, vi chiediamo cortesemente di non cantattare gli uffici comunali per chiedere informazioni in merito al fine di non intasare le linee e poter continuare a dare supporto alle richieste legate all’emergenza Covid”, ha fatto sapere il Comune di Cucciago.

Gli aggiornamenti sulla situazione a Blevio

A Blevio già ieri l’Amministrazione comunale e la Protezione civile si sono messi subito al lavoro per ripristinare il servizio e nel frattempo è stata avviata la distribuzione di acqua potabile.

Questo l’ultimo aggiornamento della situazione.

“Nel corso della notte la pompa ha praticamente interrotto il suo funzionamento. In questo momento l’acquedotto è alimentato esclusivamente dai “Fontanelli” e abbiamo ragione di credere che l’apporto di acqua non sarà sufficiente per tutti. Alle 9 riprenderà la distribuzione di acqua da parte della Protezione Civile nelle frazioni. In mattinata riceveremo dalla ditta la pompa revisionata e inizieremo i lavori di installazione. Vi terremo aggiornati”.