Dopo un mese riaperta al traffico veicolare la via Dante

Ha riaperto questa mattina, venerdì 25 agosto 2023, a distanza di poco più di un mese dalla chiusura del 17 luglio scorso, la via Dante a Cantù. La centralissima arteria era stata infatti chiusa alla viabilità veicolare per il rifacimento del manto stradale e la creazione di una piccola piazzetta di fronte al parco Argenti che è in fase di riqualificazione.

La chiusura, seppur pensata per il mese di agosto quando il traffico cittadino è meno congestionato, non ha risparmiato qualche malumore tra residenti e commercianti che avrebbero preferito una chiusura "per comparti" e non totale della via.

Il cantiere, ad ogni modo, ha sforato poco più di una settimana rispetto alla riapertura prevista per la scorsa settimana.