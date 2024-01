Droga in casa e una serra con piante di marijuana: arrestato dai Carabinieri

Intervento dei Carabinieri a Solbiate con Cagno, nella giornata di giovedì 18 gennaio: arrestato un 33enne: scoperta una serra professionale per coltivare marijuana.

Droga, operazione dei Carabinieri di Olgiate Comasco

L'intervento dei militari della Stazione di Olgiate Comasco ha permesso di siglare una brilla te operazione antidroga. Nella casa di Daniele Favarin, 33 anni, i Carabinieri hanno individuato circa 600 grammi di marijuana e alcune foglie di cocaina essiccate. Inoltre, in un box della stessa proprietà, è stata trovata una serra che veniva utilizzata per la coltivazione di piantine di marijuana. Una serra definibile come professionale.

Piantine allo stato iniziale di coltivazione

A quanto risulta, le piantine di marijuana trovate dai Carabinieri nel corso dell'operazione erano allo stato iniziale della coltivazione. Una vera e propria serra, quindi, con le caratteristiche necessarie alla produzione di sostanza stupefacente. I militari di Olgiate Comasco hanno tratto in arresto l'uomo residente a Solbiate con Cagno.

Oggi il processo

L'operazione antidroga è stata tempestivamente segnalata alla Procura della Repubblica: per la mattinata odierna, venerdì 19 gennaio, è previsto il processo col rito del direttissimo nei confronti del 33enne di Solbiate con Cagno.