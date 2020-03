Due decessi a Suello per Covid-19: triste addio a due volontari

Dopo la morte dell’ex sindaco Mario Stefanoni si aggiunge altro dolore per la comunità suellese. Due infatti i decessi per Coronavirus nelle ore appena trascorse. Si tratta di Donato Bartesaghi e Gabriele Crimella.

Due decessi a Suello, erano due volontari

Donato Bartesaghi era risultato positivo al coronavirus qualche giorno fa e purtroppo ha perso la sua battaglia: era molto conosciuto in paese e la notizia della sua prematura scomparsa nella giornata di ieri ha gettato nello sconforto la famiglia e i tanti amici che lo conoscevano e apprezzavano. Era volontario del servizio trasporti del Comune e spesso lo si vedeva presso il negozio della moglie, titolare dell’edicola, cartoleria e tabacchi del paese, dove accoglieva i clienti con il suo inconfondibile sorriso e la sua gioia di vivere.

A ricordarlo anche il sindaco di Suello, Giacomo Angelo Valsecchi:

“In questi giorni surreali ci siamo quasi abituati a tutti i numeri che riempiono i nostri discorsi, le informazioni che riceviamo, i bollettini che ogni sera ascoltiamo al telegiornale. La Cina, poi Lodi, poi Bergamo, poi noi. La nostra piccola comunità. Cosi quei numeri sono diventati all’improvviso il nostro vicino, l’amico di sempre, il signore del bar, il nonno dell’amico… La nostra comunità perde anche oggi una persona che conosciamo da sempre, come del resto tutte le persone che ci hanno lasciato in questi giorni. Vogliamo ricordare DONATO (Donato Bartesaghi) ringraziandolo per quello che è stato e ha fatto, per il suo prezioso lavoro come volontario del servizio trasporti. Parteciperò a nome di tutta la comunità al suo ultimo saluto, certo che per lui saremo presenti con la nostra vicinanza e con il nostro cuore. Alla sua famiglia va tutto il nostro affetto e il nostro cordoglio. Il Sindaco e L’Amministrazione Comunale di Suello”.

Triste addio anche a Gabriele Crimella

Proprio nella mattinata di oggi, 23 marzo, un’altra triste notizia per la comunità suellese, con la scomparsa di un prezioso volontario del Gruppo volontari per la difesa della Natura: Gabriele Crimella (da tutti chiamato Biell).

“Anche oggi ci troviamo a salutare un altro nostro compaesano.. Lo facciamo unendoci al saluto dei suoi amici che, attraverso queste parole, hanno descritto bene che persona è stata Gabriele Crimella (per tutti, Biel) – ha scritto in un comunicato il sindaco Valsecchi – Una persona sempre presente per la sua comunità, come volontario storico del Gruppo Volontari per la Difesa della Natura e della piattaforma ecologica. Ci uniamo a questo dolore, al dolore di tutta la sua famiglia. Vi siamo vicini. Il Sindaco e L’Amministrazione Comunale di Suello”.

Toccante il messaggio dei suoi amici volontari del Gruppo Difesa Natura: “È con grandissimo dolore e commozione che abbiamo appreso questa mattina della morte del nostro caro Gabriele. Il nostro mitico Biel, colonna portante del nostro Gruppo Difesa Natura e degli Amici di San Pietro. In questo difficilissimo momento per la nostra comunità e il nostro Paese non poterlo salutare e confortare per quanto possibile i suoi cari, è una cosa straziante che ci riempie di angoscia e ci lascia impotenti e attoniti. Dobbiamo però essere forti e proseguire come era forte Biel che non si perdeva in discussioni inutili ma si dava da fare, agiva e lavorava per il bene della nostra comunità. Ciao Gabriele, ciao Biel… resterai sempre nei nostri cuori! Salutaci il nostro e tuo grandissimo amico Rusconi”.